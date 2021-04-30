Українські прикордонники відзначають своє професійне свято 30 квітня. Прикордонні війська – саме таку назву мала колись прикордонна служба України.

У спадок від Радянського Союзу прикордонникам дісталися старі шинелі, "камуфляжі-афганки" та великі зелені кашкети. Однак ті, хто стояв біля джерела відомства, були патріотами, творцями та першопрохідцями, а це завжди важко.

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Важливі моменти в історії Держприкордонслужби

У березні 1992 року різко загострилась ситуація у сусідній Молдові. Спровокована Росією війна спалахнула у Придністров'ї. Ситуація будь-якої миті могла стати неконтрольованою.



19 червня 1992 року конфлікт у Молдові перейшов у фазу військового протистояння / Фото Galinfo.com.ua

Тоді на молдовській ділянці пліч-о-пліч із "зеленими беретами" стояли нацгвардійці та підрозділи міліції. Разом вони робили все можливе, аби пожежа диверсій і провокацій не перекинулася в Україну.

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Перейменування служби

У 2003 році занадто, як тоді вважалося, мілітаризовані прикордонні війська отримали нову назву і статус. Державна прикордонна служба стала правоохоронним органом спеціального призначення. Цього вимагали європейські стандарти.

Довідка. За європейськими стандартами, військовим структурам на мирному кордоні не було місця.

Початок війни на Донбасі

Ватажки бойовиків у 2014 році погрожували українським прикордонникам. "Якщо не складете зброю – буде штурм", – вимагали вони. Однак "зелені берети" продовжили тримати оборону.



Символом українських прикордонників є зелені берети / Фото Держприкордонслужби

Перші постріли пролунали 2 червня 2014 року о 4 годині ранку. Так розпочалася оборона Луганського прикордонного загону.

Символіки Держприкордонслужби

Прикордонники мають свої символи та ритуали. Прикордонний знак – смугастий двометровий стовп, який має герб нагорі. Стовп фарбують у кольори прапору України. Він символізує територіальний початок України.



Напарниками прикордонників є собаки / Фото Держприкордонслужби

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