Граждане Чехии и Словакии собрали средства и передали украинской разведке вертолет Black Hawk. Это очень неплохая "машина", которую можно сравнить с нашими Ми-24.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что Black Hawk – транспортное средство. Но он может выполнять боевые задачи.

Какие задачи может выполнить вертолет?

Если Black Hawk оборудовать определенным вооружением, то он станет эффективной боевой "машиной". На нем можно разместить противотанковые управляемые ракеты, пушки, пулеметы.

Это хорошая боевая единица, которой нам сейчас не хватает. Она может хорошо уничтожать российские дроны "Герань" благодаря ракетам или пулеметам. В Black Hawk вместительная транспортная кабина,

– отметил Роман Свитан.

В нее можно положить довольно много ракет с тепловой головкой самонаведения. Ими можно отстреливать российские беспилотники. Скорость вертолета это позволяет.

Важно заметить, что его передали словаки и чехи, несмотря на то, что лидер Словакии Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией.

