В Украине почти 17 тысяч компаний принадлежат россиянам и белорусам
Платформа для открытых данных "Опендатабот" сообщила, что почти 17 тысяч компаний в Украине принадлежат белорусам и россиянам. Таковы данные открытого государственного реестра.
Проверяли информацию о том, сколько активных компаний, среди которых есть владельцы, учредители или же конечные бенефициары из России или Беларуси. Точное количество таковых на 24 февраля составило 16 896, передает 24 канал.
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Примечания о наличии российского / белорусского владельца уже появились в карточке компании в чатботе Опендатабота. Они есть на странице о компании на сайте, а также ВАР для банков и финансовых учреждений,
– сообщили на платформе.
При этом, чтобы проверить владельца или бенефициара компании, есть определенный алгоритм:
- Открыть чатбот или приложение Опендатабота.
- Отправить боту название компании или же ее код.
- Если среди владельцев компании есть российские/белорусские граждане, в карточке компании это будет обозначено.
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