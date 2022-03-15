В Украине почти 17 тысяч компаний принадлежат россиянам и белорусам

Платформа для открытых данных "Опендатабот" сообщила, что почти 17 тысяч компаний в Украине принадлежат белорусам и россиянам. Таковы данные открытого государственного реестра.

Проверяли информацию о том, сколько активных компаний, среди которых есть владельцы, учредители или же конечные бенефициары из России или Беларуси. Точное количество таковых на 24 февраля составило 16 896, передает 24 канал.

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Примечания о наличии российского / белорусского владельца уже появились в карточке компании в чатботе Опендатабота. Они есть на странице о компании на сайте, а также ВАР для банков и финансовых учреждений,

– сообщили на платформе.

При этом, чтобы проверить владельца или бенефициара компании, есть определенный алгоритм:

Открыть чатбот или приложение Опендатабота. Отправить боту название компании или же ее код. Если среди владельцев компании есть российские/белорусские граждане, в карточке компании это будет обозначено.

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