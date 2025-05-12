Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

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Что известно о гибели австралийца и британца в Украине

Австралийский телеканал подтвердил гибель бывшего солдата в Украине во время обезвреживания мин и разминирования неразорвавшихся бомб. Его звали Ник Парсонс.

В медиа рассказали, что мужчина был волонтером в гуманитарной организации в восточном городе Изюм. Вместе с австралийским волонтером также погиб британец.

Оба иностранца погибли на прошлой неделе, когда пытались обезвредить усовершенствованное взрывное устройство в здании в Харьковской области. С ними был еще один волонтер, который, по предварительным данным, получил ранения.

Ник Парсонс работал в благотворительной организации "Prevail Together", которая занималась разминированием территории Украины. В то же время точные детали о смерти австралийца остаются неизвестными.

К слову, ранее о гибели австралийского волонтера сообщил премьер-министр страны Энтони Албанезе. Он отметил, что из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, пока существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично, но заметил, что погибший не был участником конфликта.