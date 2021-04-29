С 2021 года в Украине появился новый праздник – День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Его будут отмечать 25 мая.

Владимир Зеленский обратил внимание общества на значение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности.

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Кроме того, украинский лидер подчеркнул: служба защищает государственный суверенитет и информационное пространство Украины.

Постановляю: установить в Украине профессиональный праздник – День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая,

– подчеркнул Зеленский.

Указ президента Об установлении праздника Кабинет Министров Украины согласовал еще 14 апреля.

В пояснительной записке говорится, что это решение позволит донести до широких слоев населения информацию о реальной задаче и назначении службы.

Целью Государственной службы специальной связи и защиты информации является защитить Украину от внешних и внутренних угроз.