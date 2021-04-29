З 2021 року в Україні з'явилося нове свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Його відзначатимуть 25 травня.

Володимир Зеленський звернув увагу суспільства на значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки.

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Окрім того, український лідер наголосив: служба захищає державний суверенітет та інформаційний простір України.

Постановляю: установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня,

– наголосив Зеленський.

Указ президента про встановлення свята Кабінет Міністрів України погодив ще 14 квітня.

У пояснювальній записці мовиться, що це рішення дозволить донести до широких верств населення інформацію про реальне завдання та призначення служби.

Метою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації є захистити Україну від зовнішніх та внутрішніх загроз.