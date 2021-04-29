В Україні з'явилося нове свято: що відзначатимемо 25 травня
З 2021 року в Україні з'явилося нове свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Його відзначатимуть 25 травня.
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський звернув увагу суспільства на значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки.
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Окрім того, український лідер наголосив: служба захищає державний суверенітет та інформаційний простір України.
Постановляю: установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня,
– наголосив Зеленський.
Указ президента про встановлення свята Кабінет Міністрів України погодив ще 14 квітня.
У пояснювальній записці мовиться, що це рішення дозволить донести до широких верств населення інформацію про реальне завдання та призначення служби.
Метою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації є захистити Україну від зовнішніх та внутрішніх загроз.
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