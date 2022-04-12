В Украине практически полностью уничтожили спецподразделение архангельского СОБР

Из 50 бойцов СОБР Архангельской области осталось в живых только шестеро. Вооруженные Силы Украины нанесли по спецподразделениям сокрушительный удар.

Такую информацию сообщил украинский журналист, корреспондент издания УНИАН в Москве Роман Цымбалюк на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Холоднояровцы показали, как "вторая в мире" армия понемногу заканчивается

По словам Цымбалюка, в ходе боевых действий на территории Украины полностью уничтожено специальное подразделение быстрого реагирования (СОБР) отдела Росгвардии в Архангельской области.

44 из 50 бойцов подразделения уничтожили украинские войска. Большая часть тел погибших россиян осталась на территории Украины.

На сегодня, 12 апреля, бойцы ВСУ уничтожили около 19 600 личного состава армии РФ.

К теме – новые потери врага на 12 апреля: смотрите видео