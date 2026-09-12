Это учебные самолеты: почему легкомоторная авиация не поможет в борьбе с реактивными БПЛА

На фоне появления в России более скоростных реактивных беспилотников в Украине обсуждаются различные способы укрепления противовоздушной обороны, в частности использование легкой авиации. Среди предложений – закупка самолетов на вторичном рынке, которые якобы можно приспособить для перехвата таких целей.

Президент Украинской ассоциации пилотов и владельцев самолетов, авиаэксперт Геннадий Хазан в эфире 24 Канала объяснил, почему часть предложенных машин не подходит для этой задачи. Речь идет об учебных самолетах, возможности которых существенно ограничены не только скоростью, но и оснащением, а также отсутствием штатного вооружения.

Предлагаемые самолеты не приспособлены для перехвата

Самолеты, которые предлагают закупить для Украины, имеют максимальную скорость около 505 километров в час. Реактивные беспилотники могут лететь примерно со скоростью 600 километров в час, поэтому такая машина физически не сможет догнать цель в воздухе.

Это учебный самолет. Учебный. А на тех самолетах, которые показывали, даже катапультные кресла не работали, чтобы было понятно, о чем идет речь,

– подчеркнул Хазан.

Проблема не ограничивается скоростью. Эти самолеты изначально не создавались как боевые, у них нет штатного вооружения, а установленную для демонстрации оптико-электронную систему FLIR производитель вообще не предусматривал в конструкции.

Они хотят предложить нам самолет, который вообще не приспособлен и не несет вооружения. А что касается FLIR, который установили для презентации украинским военным, сами производители сказали: мы такую камеру наведения в конструкции даже не предусматривали,

– пояснил авиаэксперт.

Для сравнения: даже у Super Tucano скорость не намного выше, однако это уже самолет, который можно использовать для других боевых задач. В случае же с предложенными машинами речь идет прежде всего об учебной авиации, которую пытаются приспособить к функциям, для которых она не проектировалась.

Речь идет об самолетах со вторичного рынка

Предлагаемые машины долгое время находились неизвестно где, а компания, обслуживающая их катапультные кресла, по словам Хазана, не работала с ними около 10 лет. Это вызывает дополнительные вопросы относительно технического состояния самолетов и целесообразности их закупки именно сейчас, когда в Украине остро стоит вопрос финансирования армии.

Даже 10 лет назад было неизвестно, где стояли те самолеты, которые сейчас пытаются нам предложить. Компания, обслуживающая катапультные кресла, заявила: "Мы уже 10 лет их не обслуживаем",

– рассказал авиаэксперт.

Речь идет о машинах со вторичного авиационного рынка, которые пытаются преподнести как возможное решение для Украины. В то же время их характеристики и прежнее назначение не соответствуют тем задачам, которые сейчас нужно решать в борьбе с реактивными беспилотниками.

Теперь появились "перегонщики самолетов", которые хотят, чтобы мы в Украине купили то, что нам вообще не подходит. И возникает вопрос: почему на военных и гражданских руководителей оказывают такое давление, чтобы эта модель со вторичного рынка все-таки попала в Украину,

– подчеркнул Хазан.

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