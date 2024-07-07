Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такие действия оккупантов являются прогнозируемыми. У России есть средства поражения, которые могут атаковать любую часть территории Украины. Это "Кинжалы" и крылатые ракеты, дальность которых более 2 тысяч километров.

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План обороны F-16

По словам Романа Свитана, военное командование Украины имеет план как защищать место дислокации самолетов F-16 и аэродромно-техническое оборудование. В Силах обороны понимали, что россияне будут пытаться атаковать эти объекты.

Мы (Украина – 24 Канал) будем защищаться. Одним из вариантов является иметь базы как можно дальше от зоны поражения основной российской техники. Если "Искандер" имеет дальность 500 километров, то база должна быть расположена на дальнем расстоянии. В результате F-16 будет долетать до своей цели немного дольше, но боевые задачи будет выполнять,

– отметил военный эксперт.

Важно рассредоточивать российские средства поражения, в частности осуществлять вылет и посадку самолетов F-16 на разных аэродромах. Роман Свитан отметил, что для защиты такой авиации может также понадобиться метод случайных чисел для принятия решений о расположении этих самолетов.

"Механизмов очень много, но важно понимать, что россияне били и будут бить по вероятным базам размещения F-16 и другой авиации, чтобы прекратить любые атаки по своим военным мощностям", – сказал полковник ВСУ в запасе.