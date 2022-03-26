В Украине приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи: это упростит поставки

Сегодня в Украине бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи. Это упростит их поставки.

Такое постановление было принято на заседании правительства. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Заметьте События в Украине – сигнал для Европы и мира, эта реальность никуда не денется, – Верещук

Бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи

По словам Верещук, теперь для их ввоза нужна только декларация.

Кроме того, упростили ввоз следующих товаров:

пластин для бронежилетов

переносных радиостанций негражданского назначения

БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения

биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения

коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения

тепловизоров и приборов ночного видения

Отмечается, что для ввоза перечисленных продуктов нужно предъявить только гарантийное письмо конечного юзера.

Обратите внимание – утренний брифинг Ирины Верещук за 26 марта: смотрите видео