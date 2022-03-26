В Украине приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи: это упростит поставки
26 марта 2022 , 21:59Читати новину українською
Источник:телеграмм Ирины Верещук
Сегодня в Украине бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи. Это упростит их поставки.
Такое постановление было принято на заседании правительства. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Заметьте События в Украине – сигнал для Европы и мира, эта реальность никуда не денется, – Верещук
Бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи
По словам Верещук, теперь для их ввоза нужна только декларация.
Кроме того, упростили ввоз следующих товаров:
- пластин для бронежилетов
- переносных радиостанций негражданского назначения
- БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения
- биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения
- коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения
- тепловизоров и приборов ночного видения
Отмечается, что для ввоза перечисленных продуктов нужно предъявить только гарантийное письмо конечного юзера.
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