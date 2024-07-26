Относительно невысокая инфляция: насколько вырастут цены для украинцев

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2024 году до 8,5%, а на 2025 год – до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется к цели НБУ в 5% благодаря нормализации функционирования экономики и улучшению ситуации в энергетике. По базовому сценарию Украина будет иметь макроэкономическую валютную стабильность.

Об этом в эфире 24 Канала заверил экономист, член совета НБУ Василий Фурман, подчеркнув, что разные группы населения по-своему оценивают инфляцию. Наиболее уязвимыми являются социально незащищенные слои общества.

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Экономический рост в Украине будет

По словам Фурмана, Нацбанк даже немного увеличил свой прогноз на этот год (3,7% роста ВВП). В 2025 – 2026 годах в пределах роста составит 4 – 5%. Украина будет иметь относительно невысокую инфляцию. По состоянию на июнь она составляет 4,8%. Когда рассчитывается инфляция, принимаются во внимание цены на товары и услуги более 330 групп.

"Далее осуществляется сравнение цен за июнь 2024 года с июнем 2023 года. Бывает, что цены в течение года меняются существенно. У людей есть особенность замечать рост цен, но не замечать их снижения. Мы не всеми группами товаров пользуемся в течение года. Например, когда человек строит жилье или ремонтирует его раз в 5 лет, тогда замечает рост цен на соответствующие товары, а когда он этим не занимается, то не обращает внимание на это", – пояснил Фурман.

Украинцы будут жить в низкоинфляционной среде

Экономист рассказал, что инфляция в июне составляет 4,8%, на конец 2024 года согласно прогнозам Нацбанка составит 8,5%, затем в 1 квартале 2025 года будет не существенно увеличиваться до 9%. На конец 2025 года – 6,6%, в дальнейшем в 2026 году войдет в целевой диапазон 5%. По его словам, в условиях войны такие показатели – это огромный плюс.

Партнеры Украины с МВФ отмечают, что макроэкономическая стабильность, которую обеспечивает Нацбанк совместно с украинским правительством – это уже вопрос национальной безопасности. На конец 2024 года золотовалютные резервы Украины будут составлять более 41 миллиарда долларов.

Это огромный плюс для украинской гривны, потому что это ее финансовая "подушка". Украина будет иметь значительную международную финпомощь, которая позволит правительству профинансировать дефицит бюджета, а Нацбанку поддерживать комфортный уровень золотовалютных резервов. В 2024 году от международных партнеров Украина должна получить ориентировочно 38 миллиардов долларов, в 2025 году Нацбанк обновил эту цифру до 31 миллиарда,

– рассказал Фурман.

Экономист и член совета НБУ заверил, что в условиях войны все эти показатели являются нормой. А вот когда военное положение завершится, нужно будет демонстрировать значительно большие показатели экономического роста, ведь Украина – потенциальный член ЕС.