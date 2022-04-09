Что это не эпосы, не книги и кино – наша жизнь, жестче и сильнее любых произведений. Что Украина стала мерилом выбора для сотен стран, что такое в наше время правда и ложь, что есть продажность и честь, и можно ли дружить с насильником и убийцей.

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Украиной все гордятся

Что от Украины никогда никто не устанет, потому что Украиной все порядочные люди навеки гордятся. Что каждый наш поступок сегодня меняет мировую историю на столетие вперед.

Что мы сейчас выполняем волю десятков миллионов, которые погибли в борьбе с российской, советской и гитлеровской империями, и передали нам веру, что тиранию нужно уничтожить. Что мы избрали общее достоинство и общую ярость, и эта энергия уничтожит Путина, которого боялся весь мир.

Что нет ничего в жизни более впечатляющего, чем многомиллионный ежедневный подвиг украинцев на каждом шагу вокруг.

Что мы счастливы тем, что живем друг для друга, что мы сражаемся, чтобы подарить нашим детям мир.

Воины защищают Украину / Фото пресс-службы ВСУ

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Боль потерь

Что остро ощущаем секунды жизни и прощания с друзьями, потому что мы живем с постоянной острой болью потерь.

Что это то самое время, когда определяется смысл нашей жизни. Что это именно тот момент, когда испытывается кем являешься именно ты.

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