"За" натисли свої кнопки 204 депутати: 172 – "Слуга народу", 15 – ОПЗЖ; 7 – "За майбутнє", решта – позафракційні. Обіцяю кожному з них на ефірах "гарячу ванну".

Важливо Хто ти такий, щоб обирати владу, – Сеітаблаєв гостро звернувся до українців, які не знають мови

Вони мають запам'ятати:

Раз і назавжди прибрали руки геть від мови! Не подобається – Ростов поруч!

Щодо позиції Разумкова – тут все просто пояснюється: спікер готується до сольної політичної кар'єри. Тому за лояльність олігархічних каналів пішов на пряме порушення регламенту, потягуючи законопроєкти, які атакували мову.

Тепер всі шанси, що положення щодо мови демонстрації та поширення фільмів і серіалів, що набуде чинності наступного місяця 16 липня! Тобто не лише кінотеатри, але й фільми та серіали на ТБ мають бути з українським дубляжем.

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Ну що ж, хоч сьогодні перемога за нами, але боротьба за мову триває. Тримаємо стрій.

Декілька прізвищ серед голосувальників мене вразило. І навпаки – не підтримка законопроєкту деякими членами ОПЗЖ і "Слуг".