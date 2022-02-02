Так что количество вакцинированных бустером в стране растет. В целом 1 января в Украине сделали 74 592 прививки от COVID-19. 25 177 человек получили первую дозу, а 27 248 – вторую.

К теме В Украине обнаружили более 35 тысяч новых COVID-больных, количество госпитализированных выросло вдвое

Тем временем дополнительную дозу получили 717 человек, а бустерную дозу – 21 450 человек.

Прививки проводились 664 мобильными бригадами по иммунизации, в 2955 пунктах прививки и в 417 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля 2021 года, от коронавируса вакцинировали 15 373 130 жителей Украины.

15 373 128 из них получили 1 дозу, 14 672 260 – 2 дозы, 17 892 – дополнительную дозу, а еще 377 548 – бустерную дозу.

Всего в стране провели 30 440 828 COVID-прививок.

Обратите внимание: в "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно в первый день получения прививки, как только медики введут данные о вакцинации в ЕСОЗ. Срок действия сертификата составляет 270 дней с момента получения бустерной дозы.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 780 509,

Coronavac – 4 927 122,

AstraZeneca – 1 635 712,

Moderna – 1 521 920,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала