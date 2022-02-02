Тож кількість вакцинованих бустером в країні зростає. Загалом 1 січня в Україні зробили 74 592 щеплення проти COVID-19. 25 177 людей отримали першу дозу, а 27 248 – другу.

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Тим часом додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну дозу – 21 450 людей.

Щеплення проводились 664 мобільними бригадами з імунізації, у 2 955 пунктах щеплення та у 417 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, проти коронавірусу вакцинували 15 373 130 мешканців України.

15 373 128 з них отримали 1 дозу, 14 672 260 – 2 дози, 17 892 – додаткову дозу, а ще 377 548 – бустерну дозу.

Загалом в країні провели 30 440 828 COVID-щеплень.

Зверніть увагу: у "Дії" з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в перший день отримання щеплення, щойно медики введуть дані про вакцинацію до ЕСОЗ. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 780 509,

Coronavac – 4 927 122,

AstraZeneca – 1 635 712,

Moderna – 1 521 920,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу