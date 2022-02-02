Тож кількість вакцинованих бустером в країні зростає. Загалом 1 січня в Україні зробили 74 592 щеплення проти COVID-19. 25 177 людей отримали першу дозу, а 27 248 – другу.
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Тим часом додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну дозу – 21 450 людей.
Щеплення проводились 664 мобільними бригадами з імунізації, у 2 955 пунктах щеплення та у 417 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого 2021 року, проти коронавірусу вакцинували 15 373 130 мешканців України.
15 373 128 з них отримали 1 дозу, 14 672 260 – 2 дози, 17 892 – додаткову дозу, а ще 377 548 – бустерну дозу.
Загалом в країні провели 30 440 828 COVID-щеплень.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 780 509,
- Coronavac – 4 927 122,
- AstraZeneca – 1 635 712,
- Moderna – 1 521 920,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу