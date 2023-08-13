"Черный археолог", не имея соответствующего разрешения, проводил на территории Украины земляные поисково-археологические работы.

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Подозреваемый нашел уникальное сокровище

Во время работ "черный археолог" нашел уникальное сокровище ІІІ века – пояса готов, серебро, медь, литье, ковку, плаковку. Они относятся к предметам декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море.

В дальнейшем "черный археолог" выставил находку для продаж на интернет-аукционе и реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей. Однако эта находка имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение. Ориентировочная стоимость изъятого уникального клада составляет более 590 тысяч гривен.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора житель Хмельницкой области уведомлен о подозрении в незаконном присвоении найденного клада, который имеет культурную ценность и сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 193, ст. 198 УК Украины),

– говорится в сообщении.

Уникальные находки "черного археолога": фото

В ближайшее время пояс готов можно будет увидеть на выставке

Полицейские уточнили, что "черный археолог" на территории Хмельницкой области откопал редкую археологическую находку – украшенный серебром медный пояс, датированный ІІІ веком. Аналоги найденной древности – самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции. Эксперты музея провели атрибутацию археологической находки и определили достоверность и подлинность ее происхождения.

Разоблачили археолога еще в феврале, тогда же изъяли найденное им сокровище после его незаконной продажи.

8 августа правоохранители передали памятник Национальному музею истории Украины. В ближайшее время его можно будет увидеть на представленной выставке. "Черному археологу" грозит заключение на срок до 3 лет.