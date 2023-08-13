"Чорний археолог" не маючи відповідного дозволу, проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи.

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Підозрюваний знайшов унікальний скарб

Під час робіт "чорний археолог" знайшов унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування. Вони належать до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

Надалі "чорний археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Проте ця знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тисяч гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України),

– мовиться в повідомленні.

Унікальні знахідки "чорного археолога": фото

Найближчим часом пояс готів можна буде побачити на виставці

Поліцейські уточнили, що "чорний археолог" на території Хмельницької області відкопав рідкісну археологічну знахідку – оздоблений сріблом мідний пояс, датований ІІІ століттям. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції. Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження.

Викрили археолога ще у лютому, тоді ж вилучили знайдений ним скарб після його незаконного продажу.

8 серпня правоохоронці передали пам'ятку Національному музею історії України. Найближчим часом її можна буде побачити на представленій виставці. Натомість "чорному археологу" загрожує ув'язнення на строк до 3 років.