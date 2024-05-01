В частности, глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений. В эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, какой может быть реакция россиян.

Читайте также Какие страны могли передать Украине оружие для ударов по России

"В ход пойдет старая тактика"

По мнению бывшего сотрудника СБУ, ограничения по ударам западным оружием по территории страны-агрессора сняли 2 – 3 европейские страны, которые изготавливают один вид вооружения. Например, совместное производство ракеты и вот эти страны-производители договорились предоставить разрешение Украине.

Первая реакция россиян на такие решения предсказуема. В частности, пропаганда, угрозы конфисковать активы и нанесения ядерного удара.

Прежде всего это угрозы на федеральных каналах о радиоактивном пепле, нож в спину. Это все мы проходили и знаем. Также угроза конфискации активов бизнес-предприятий стран, которые позволили наносить удары, без какой-либо компенсации,

– сказал Ступак.

Если, например, предположить, что это страны Балтии или Скандинавии, то против них Россия будет применять старую тактику, которая уже работает с ноября 2023 года – система радиоэлектронной борьбы в Балтийском море.

"Очень активно россияне этим пользуются, страдает гражданская авиация, метеозонды теряют координаты и связь с землей и спутниками. Такие себе хулиганские действия и выходки", – отметил бывший сотрудник СБУ.

Обратите внимание! На заявление Байбы Браже уже отреагировала представитель вражеского МИД Мария Захарова. Она потребовала от латвийского министерства иностранных дел список стран, которые сняли ограничения. Ведь в противном случае, Захарова считает, что заявление Браже – ложь.

Подробнее о заявлении главы МИД Латвии