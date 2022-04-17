В Украине решается судьба мирового порядка, – Арестович

К войне России против Украины приковано внимание, наверное, всех стран мира. Именно на нашей территории сейчас решается судьба мирового порядка.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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Стало известно, что Северная Корея приступила к активности на ядерном полигоне. На вопрос журналистки о том, не отвлечет ли это внимание мира от Украины, Арестович подчеркнул, что нет.

Сейчас внимание всего мира приковано к Украине. Именно здесь решается судьба мирового порядка. И Украина "разбудила" и Восток, и Запад сейчас. Сейчас продолжаются интенсивные консультации между США, Западом и Китаем по Украине.

– заявил Арестович.

По его словам, на Западе сейчас рефлексия и переоценка вопроса, как они довели до этого.

"Ибо если вспомнить невступление Украины в НАТО в 2008 году, мы их с октября уговаривали на высшем официальном уровне, чтобы они дали оружие и применили санкции до нападения России", – сказал советник главы ОП.

Арестович припомнил известные слова "Это не преступление, это хуже, это ошибка". И таких ошибок много. По его мнению, теперь Запад хочет все исправить. И Украина выступает инициатором.

Смотрите полное видео разговора с Алексеем Арестовичем:

К слову, с момента вторжения России на территорию Украины, другие государства нам помогают и поддерживают в разных сферах. О еще одной дополнительной помощи заявили в Евросоюзе. Там выделят еще 50 миллионов евро гуманитарной помощи в поддержку нуждающихся украинцев.