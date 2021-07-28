О сносе старых домов говорится в законопроекте Министерства развития общин и территорий Украины.

Важно В Украине будут сносить хрущёвки: "слуги" анонсировали законопроект

Документ уже прошел общественные слушания, поэтому "хрущёвки" украинцев все же снесут. Согласно законопроєкта, под снос могут попасть около 30 тысяч жилых домов, которые считаются устаревшими. Зато на их месте должны появиться новостройки.

Что будет с жильцами "хрущёвок"

Планируется, что жителей устаревших домов переселят в новостройки. То есть, украинцы получат не временное, а постоянное, новое жилье. Важно то, что демонтаж "хрущёвок" будут осуществлять только после того, как расселят жильцов квартир в новостройки.

Решение о сносе домов будут принимать местные власти, после разработки плана реконструкции квартала и письменного согласия от владельцев квартир о переезде.

Обратите внимание! Закон о реконструкции кварталов приняли еще в 2006 году. Но только в начале июля в этом году правительство вернулось к вопросу сноса старых домов и начало разрабатывать процедуру расселения жителей.