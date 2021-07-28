Про знесення старих будинків мовиться у законопроєкті Міністерства розвитку громад та територій України.

Важливо В Україні будуть зносити хрущовки: "слуги" анонсували законопроєкт

Документ вже пройшов громадські слухання, тож "хрущовки" українців все ж знесуть. Згідно з законопроєктом, під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч житлових будинків, які вважаються застарілими. Натомість на їхньому місці мають з'явитися новобудови.

Що буде з мешканцями "хрущовок"

Планується, що мешканців застарілих будинків переселять до новобудов. Тобто, українці отримають не тимчасове, а постійне, нове житло. Важливим є те, що демонтаж "хрущовок" здійснюватимуть тільки після того, як розселять мешканців квартир у новобудови.

Рішення про знесення будинків ухвалюватиме місцева влада, після розробки плану реконструкції кварталу та письмової згоди від квартировласників про переїзд.

Зверніть увагу! Закон про реконструкцію кварталів ухвалили ще 2006 року. Але тільки на початку липня цьогоріч уряд повернувся до питання знесення старих будинків і почав розробляти процедуру розселення мешканців.