Про знесення старих будинків мовиться у законопроєкті Міністерства розвитку громад та територій України.
Важливо В Україні будуть зносити хрущовки: "слуги" анонсували законопроєкт
Документ вже пройшов громадські слухання, тож "хрущовки" українців все ж знесуть. Згідно з законопроєктом, під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч житлових будинків, які вважаються застарілими. Натомість на їхньому місці мають з'явитися новобудови.
Що буде з мешканцями "хрущовок"
Планується, що мешканців застарілих будинків переселять до новобудов. Тобто, українці отримають не тимчасове, а постійне, нове житло. Важливим є те, що демонтаж "хрущовок" здійснюватимуть тільки після того, як розселять мешканців квартир у новобудови.
Рішення про знесення будинків ухвалюватиме місцева влада, після розробки плану реконструкції кварталу та письмової згоди від квартировласників про переїзд.