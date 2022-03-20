В Украине снова сократят количество блокпостов: Монастырский объяснил причины

МВД намерено убрать еще ряд блокпостов с дорог Украины. Оптимальное их количество в условиях сложившейся ситуации составляет от 800 до 900.

В первые дни полномасштабного вторжения их построили настолько много, что они лишь усложняли логистику по всей стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире марафона единых новостей, 24 канал передает детали.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Для чего сокращают количество блокпостов

По словам министра внутренних дел, с начала полномасштабного вторжения России в Украину чуть ли не каждая община пыталась установить свой блокпост. Причем стоящие на них не знали, что происходит на установленных соседних пунктах пропуска.

В начале прошлой недели сократили количество блокпостов до около 1,5 тысячи. В настоящее время их оптимизация продолжается. В целом, думаю, дойдем до цифры от 800 до 900 в ближайшие дни,

– отметил министр.

Денис Монастырский заверил, что такого количества будет достаточно, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой – нормальную логистику по всей стране.

Вас может заинтересовать – Военный оригинально признался своей девушке на блокпосте: смотрите видео