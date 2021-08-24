В Украине создали документальный проект "10 дней Независимости"

В День Независимости презентовали видеопроект об украинской истории. В нем рассказывать о 10 важных днях, которые изменили ход событий в Украине.

Проект создал Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда. О его старте сообщил народный депутат Украины, один из соавторов проекта и его ведущий Владимир Вятрович.

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"10 Дней Независимости Украины"

Вятрович отметил, что каждый из десяти дней, о которых речь идет в фильме, – чрезвычайно важен, каждый из них – "шаг, без которого мы, наверное, не отмечали бы сейчас 30-летний юбилей Независимости, или отмечали бы его в совершенно другой стране".

Нам важно понять, что независимость – это не одномоментный акт, который стал легитимным после того как набрали нужное количество голосов в парламенте 24 августа 1991 года, или даже после его убедительной поддержки украинцами на референдуме того же года,

– написал Вятрович.

По его словам, каждому из этих дней посвящена серия, содержащая 15 – 20-минутные рассказы с хрониками, фотографиями, документами, свидетельствами очевидцев и оценкам современных экспертов.

Первый выпуск уже выпустили и он доступен к просмотру.

"10 Дней Независимости Украины": первый выпуск

Полный текст публикации Владимира Вьятровича

Не только 24.08.

Для когда-то порабощенного народа День независимости страны – как день рождения.

Поэтому это главный государственный праздник, поэтому он один. Для большинства украинцев именно такой 24 августа. Хотя на самом деле – это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название.

О таких днях, за которым целая эпоха борьбы за свободу, наш проект "Десять дней независимости". Почему так много? Потому что наш освободительный путь за последние сто лет был извилистым, мы побеждали и терпели поражения, получали и теряли так трудно добытое государство.

Осознать этот путь с первого дня независимости 22 января 1918 года до наших дней – это уверенно шагать дальше, понимать почему и какое именно независимое государство нам нужно. Это наша столетняя война за свободу, которая идет до сих пор. Наша способность адекватно переосмыслить эту войну – залог победы в ней.

Нам важно понять, что независимость – это не одномоментный акт, который стал легитимным после того как набрали нужное количество голосов в парламенте 24 августа 1991 года, или даже после его убедительной поддержки украинцами на референдуме того же года.

Это процесс, который начался задолго до 1991 года, который своей продолжительностью демонстрирует его мощность, необратимость, показывает несокрушимость украинцев в борьбе и объясняет почему развалился Советский союз. Это процесс, который не завершился тогда в 1991 году ибо без утверждения базовых гражданских свобод (выбора, слова, собраний) настоящая независимость невозможна. История соседней с нами Беларуси лучшее тому подтверждение. Поэтому в ряд дней непосредственно связанных с попытками создания государства (22 января и 1 ноября 1918 года, 22 января следующего 1919 года, 15 марта 1939 года, 30 июня 1941 года, 16 июля 1990 года, 24 августа и 1 декабря 1991 года) мы уверенно вписали дни связанные с отстаиванием демократии в стране – даты начала Оранжевого и Евромайдана.

Это процесс, который продолжается до сих пор, потому что продолжается наша борьба за независимость и территориальную целостность государства. Каждый из десяти дней о которых говорится в фильме чрезвычайно важен, каждый из них шаг без которого мы наверняка отмечали бы сейчас 30 летний юбилей независимости, или отмечали бы его в совершенно другой стране.

Поэтому каждому из них посвящена серия – 15 – 20 минут рассказа с хрониками, фотографиями, документами, свидетельствами очевидцев и оценкам современных экспертов. Надеюсь благодаря творческой команде, которая работала над фильмом, вы вместе с нами и главное вместе с участниками этих событий сможете пережить эти драматические моменты.

Спасибо замечательной команде с которой работали над фильмом – сценаристам Андрею Сайчуку Andrii Saichuk и Леси Вакулюк Lesya Vakulyuk, режиссеру Якову Любчичу Yakiv Liubchych, продюсеру Михаилу Смутку Mykhailo Smutok, консультантам коллегам-историкам Владимиру Бирчаку и Олеси Исаюк Olesia Isaiuk, оператору Александру Попенко Oleksandr Popenko, редактору архива Николаю Николаевичу Попелуху, дизайнеру Константину Пузанкину Konstantin Puzankin, звукорежиссеру и композитору Александру Климаню, режиссеру архива Игорю Малахову, гримерам Кире Летовой Kira Letova, Александре Корченковой, стилистам Юлии Белоус и Екатерине Беслик, редактору социальных сетей Татьяне Колесник, финансовому директору Лидии Тополевской и Дмитрию Гузий за юридическую поддержку. Спасибо Центру исследований освободительного движения и Украинскому культурному фонду за поддержку.

Надеюсь Вам, уважаемые зрители, результат понравится так же, как нам нравился процесс работы над фильмом.

P.S. Сейчас представляем первую серию о первом День независимости.