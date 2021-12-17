На брифинг пускали только аккредитованных представителей СМИ по паспортам и редакционным удостоверениям.

Важно В Минэнерго заявили, что отопительный сезон "пройдем спокойно"

В Украине создали координационный энергетический штаб

Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике сейчас стабильная, контролируемая, однако напряженная, как и в каждый отопительный сезон. Премьер вспомнил, что это происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.

Мы скоординировали деятельность Кабмина и министерства с соответствующими органами и операторами и "Укрэнерго", и НКРЭКУ (Национальной комиссией, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 24 канал). По отдельным случаям, которые возникают сейчас в энергетической системе, обычно проводим работу – это касается недостаточного количества угля на складах отдельных ТЭЦ и ТЭС,

– заявил Шмигаль.

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Слухи о коллапсе в энергетике

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что СБУ направила в Кабинет министров отчет, в котором предупреждает правительство об угрозе устойчивого прохождения осенне-зимнего периода в результате возможной остановки теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих население тепловой энергией.

В "Слуге народа" отрицают, что СБУ якобы направляло Кабмину отчет о возможной критической ситуации в энергетике. Глава политсилы Давид Арахамия заявил, что это информационная волна, не соответствующая действительности. Арахамия уверяет, что лично говорил с премьером Денисом Шмыгалем об этой ситуации. Глава Кабмина якобы заверил его, что не понимает, о чем речь.