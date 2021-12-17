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Важливо У Міненерго заявили, що опалювальний сезон "пройдемо спокійно"

В Україні створили координаційний енергетичний штаб

Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна, контрольована, проте напружена, як і в кожен опалювальний сезон. Прем'єр пригадав, що наразі це відбувається на фоні енергетичної кризи в Європі.

Ми скоординували діяльність Кабміну та міністерства з відповідними органами та операторами і "Укренерго", і НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 24 канал). По окремих випадках, які виникають наразі в енергетичній системі, звичайно проводимо роботу – це стосується недостатньої кількості вугілля на складах окремих ТЕЦ та ТЕС,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пригадав, що СБУ привернула увагу уряду щодо цієї ситуації. Шмигаль пояснив, що після цього:

провели роботу;

підготували спеціальні допоміжні послуги для Луганської та ТЕС, двох ТЕЦ та однієї теплоенергостанції.

"Всі чотири є приватними енергетичними об'єктами, проте для них розробили цілий ряд заходів. Відповідно – послуга роботи з допомогою газу", – сказав Шмигаль.

Глава уряду також запевнив мешканців Луганщини та Донеччини, зокрема міста Щастя та інших населених пунктів, що отримують енергетику від Луганської ТЕЦ, – тепло та світло буде. За його словами, наразі НКРЕКП ухвалює рішення, щоб ціна на газ для Луганської ТЕЦ була "адекватною", адже немає фізичної можливості доставити туди вугілля.

Денис Шмигаль також заявив, що також опрацювали інші ризики проходження опалювального сезону. Запевнив, що є законтрактовані імпортні поставки вугілля морем й вони складають понад 2 мільйона тонн в місяць (це внутрішній видобуток та імпорт).

При цьому спалюванння вугілля складатиме від 1,7 до 1,9 мільйона тонн. Тобто буде накопичення на складах від 0,3 до 0,5 мільйона тонн щомісячно,

– пояснив прем'єр.

Політик також пояснив, що наразі, порівняно з кількома тижнями тому, вугілля на складах на 100 тисяч тонн більше.

Чутки про колапс в енергетиці

Раніше у деяких ЗМІ з‘явилася інформація, начебто СБУ направила до Кабінету Міністрів звіт, в якому попереджає уряд про загрозу сталого проходження осінньо-зимового періоду внаслідок можливої зупинки теплогенеруючих підприємств, що забезпечують населення тепловою енергією.

У "Слузі народу" заперечують, що СБУ нібито надсилало Кабміну звіт про можливу критичну ситуацію в енергетиці. Голова політсили Давид Арахамія заявив, що це інформаційна хвиля, яка не відповідає дійсності. Арахамія запевняє, що особисто говорив із прем'єром Денисом Шмигалем про цю ситуацію. Очільник Кабміну нібито запевнив його, що не розуміє про що мова.