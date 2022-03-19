В Украине создали координационный штаб для вопросов, связанных с гуманитарной помощью

В Украине появился координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину.

Об этом в ночь на 19 марта сообщил президент Владимир Зеленский. Он записал новое обращение для украинцев после 23 дней войны, пишет 24 канал.

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Зеленский о помощи для украинцев

Глава государства рассказал и о совещании с украинскими послами под председательством главы ОП Андрея Ермака. Там обсуждали активизацию поставок гуманитарных грузов в Украину. "Прежде всего – для помощи внутренним переселенцам", – пояснил Зеленский.

Кроме этого, президент поручил чиновникам совместно с Красным Крестом обеспечить помощь тем гражданам, которые после 24 февраля оказались за границей и нуждаются в опеке нашего государства.

Обращение Зеленского за 18 марта: смотрите видео