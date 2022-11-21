Батальон "Туран" возглавил гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек уулу. Первое обращение бойцов обнародовали в соцсетях, пишет 24 канал.

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Бойцы "Туран" будут уничтожать режимы Путина и Кадырова

Бойцы батальона тюркских народов подчеркнули, что планируют уничтожать режим российского диктатора и его прихвостня – главу Чечни.

Под видом спецоперации Путин устраивает геноцид тюркоязычного народа. Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Ислам для нас – это святое, и не нужно играть святым. Мы будем уничтожать шайтанский режим Кадырова и имперский режим Путина, мы будем бороться. Будем кошмарить вас изнутри и снаружи,

– подчеркнул командир батальона "Туран".

Обращение бойцов батальона тюркских народов "Туран": смотрите видео

Обратите внимание! Бок о бок с украинцами против российского агрессора борются иностранные добровольцы. В начале полномасштабной войны Владимир Зеленский инициировал создание Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Записаться может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в посольство Украины в вашем государстве.

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