Батальон "Туран" возглавил гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек уулу. Первое обращение бойцов обнародовали в соцсетях, пишет 24 канал.
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Бойцы "Туран" будут уничтожать режимы Путина и Кадырова
Бойцы батальона тюркских народов подчеркнули, что планируют уничтожать режим российского диктатора и его прихвостня – главу Чечни.
Под видом спецоперации Путин устраивает геноцид тюркоязычного народа. Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Ислам для нас – это святое, и не нужно играть святым. Мы будем уничтожать шайтанский режим Кадырова и имперский режим Путина, мы будем бороться. Будем кошмарить вас изнутри и снаружи,
– подчеркнул командир батальона "Туран".
Обращение бойцов батальона тюркских народов "Туран": смотрите видео
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