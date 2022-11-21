Батальйон "Туран" очолив громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек уулу. Перше звернення бійців оприлюднили в соцмережах, пише 24 канал.
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Бійці "Туран" хочуть знищити режими Путіна та Кадирова
Бійці новосформованого батальйону тюркських народів підкреслили, що планують знищувати режим російського диктатора та його прихвосня – очільника Чечні.
Під виглядом спецоперації Путін влаштовує геноцид тюркомовного народу. Прикриваючись ісламом, Рамзан Кадиров оголошує джихад. Іслам для нас – це святе, і не треба грати святим. Ми знищуватимемо шайтанський режим Кадирова та імперський режим Путіна, ми боротимемося. Будемо кошмарити вас зсередини та зовні,
– наголосив командир батальйону "Туран".
Звернення бійців батальйону тюркських народів "Туран": дивіться відео
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