Батальйон "Туран" очолив громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек уулу. Перше звернення бійців оприлюднили в соцмережах, пише 24 канал.

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Бійці "Туран" хочуть знищити режими Путіна та Кадирова

Бійці новосформованого батальйону тюркських народів підкреслили, що планують знищувати режим російського диктатора та його прихвосня – очільника Чечні.

Під виглядом спецоперації Путін влаштовує геноцид тюркомовного народу. Прикриваючись ісламом, Рамзан Кадиров оголошує джихад. Іслам для нас – це святе, і не треба грати святим. Ми знищуватимемо шайтанський режим Кадирова та імперський режим Путіна, ми боротимемося. Будемо кошмарити вас зсередини та зовні,
– наголосив командир батальйону "Туран".

Звернення бійців батальйону тюркських народів "Туран": дивіться відео

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