В Украине создана международная группа, помогающая пострадавшим от военных преступлений РФ

В Международную правовую рабочую группу по вопросам ответственности за преступления, совершенные в Украине, вошли ведущие мировые юристы, специализирующиеся на правах человека.

Среди них – бывший глава Верховного суда Великобритании Лорд Нойбергер, королевский советник Ричард Гермер, королевский советник Тим Отти, Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов и другие.

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Как Рабочая группа поможет украинцам

Представители организации смогут:

Предоставлять рекомендации о привлечении к ответственности подозреваемых в военных преступлениях. В частности, через ООН и региональные организации.

Консультировать и обеспечивать представительство по гражданским и уголовным делам, подпадающим под законы универсальной юрисдикции. Это поможет привлечь к ответственности виновных и получить репарации.

Помогать Украине сотрудничать с Международным уголовным судом.

Важно, что представители группы будут работать абсолютно безвозмездно.

Они также получат помощь от авторитетных ученых в сфере международного права и организаций: профессора Марко Милановича из Ноттингемского университета, профессора Эндрю Клепема из Женевского академического института, Центра по вопросам международного управления и урегулирования споров при Королевском колледже в Лондоне, Фонда Клуни "За справедливость" и Института прав человека Международной ассоциации юристов.

Мы благодарны этой мощной группе за оказание поддержки Украине. Ее помощь и рекомендации будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства, – подчеркнула генпрокурор Ирина Венедиктова.

Технологический партнер – корпорация Microsoft. Они бесплатно помогут защитить, проанализировать и обмениваться доказательствами военных преступлений со стороны России.

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