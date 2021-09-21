В Украине стартуют учения "Объединенные усилия – 2021": что это значит

Внимание! С 22 сентября стартуют Стратегические командно-штабные учения в Украине "Объединенные усилия – 2021". Это совместные учения, в которых принимают участие 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО и 4 страны – это наши партнеры. Далее читайте на украинском.

Навчання носять винятково оборонний характер, спрямовані на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісність зі збройними силами держав-партнерів.

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Особливості навчань:

розроблені відповідно до одного зі сценаріїв розвитку воєнно-політичної обстановки довкола Україні;

представників збройних сил держав-партнерів залучаються як до штабної, так і до практичної фази;

проводяться за стандартами та процедурами НАТО.

Тож цього разу, на відміну від попередніх навчань, представники збройних сил держав-партнерів залучаються не тільки до оцінювання, а й до штабної та практичної фаз.

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Що це означає?

Що наші Збройні сили відпрацюють взаємосумісність зі збройними силами держав-партнерів.

Це вагомий фактор стримування агресора, адже навчання продемонструють підвищення оборонних спроможностей та здатність до взаємосумісності зі збройними силами інших країн.

В рамках навчань планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу.

У зв'язку з цим Генеральний штаб ЗСУ звертається до вас:

Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій. Нагадуємо про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних сил України та спроби проникнення на їх територію.

"Також інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об'єктами та полігонами всі прольоти безпілотних літальних апаратів будуть припинені. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності. Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії".