Вне банковской системы в Украине есть примерно 30 миллиардов долларов. Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко связывает это с тем, что украинские предприниматели не осведомлены в приватизации государственных предприятий.

Об этом Дмитрий Сенниченко заявил в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. Он подтвердил, что украинские предприниматели не знают, что им доступна малая и средняя приватизация. Это может изменить ситуацию с теневой экономикой.

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"По данным НБУ, примерно 30 миллиардов долларов вне банковской системы. Я понимаю, что ситуация сложная и у нас большое расслоение. Однако я бы хотел, чтобы это средний слой, бизнесмены, знали, что государственные здания можно приобрести на абсолютно прозрачном онлайн-аукционе", – пояснил Сенниченко.

Он отметил, что говорится о сайте privatization.gov.ua, где можно узнать всю информацию. По словам Сенниченко, создание этого сайта дало возможность легко и быстро узнавать об объектах, которые выставлены на приватизацию.

К теме. По данным НБУ, объем наличных в обращении вне банковской системы Украины за апрель 2020 вырос в сравнении с мартом на 7,3%. Это примерно 417,73 миллиарда гривен.

Сенниченко отметил, что в июне 2020 года, как только откроют авиасообщение, чтобы иностранные инвесторы имели возможность прилететь, будет объявлена приватизация отеля "Днепр", который расположен на Европейской площади в Киеве.

Что известно о приватизации в Украине?

В государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Однако значительная часть являются убыточными – примерно 1300. В Минэкономразвития уже проанализировали государственные предприятия, которые можно передать на приватизацию. Их оказалось более 1400.



Приватизация – одна из приоритетных задач правительства. После того, как Рада приняла решение об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов – Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.