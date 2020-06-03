Поза банківською системою в Україні є приблизно 30 мільярдів доларів. Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пов'язує це з тим, що українські підприємці не обізнані у приватизації державних підприємств.

Про це Дмитро Сенниченко заявив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. Він ствердив, що українські підприємці не знають, що їм доступна мала і середня приватизація. Це може змінити ситуацію з тіньовою економікою.

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"За даними НБУ, приблизно 30 мільярдів доларів є поза банківською системою. Я не кажу про всіх громадян. Я розумію, що ситуація складна і в нас велике розшарування. Однак я б хотів, щоб це середній прошарок, бізнесмени, знали, що державні будівлі можна придбати на абсолютно прозорому онлайн-аукціоні", – пояснив Сенниченко.

Він зазначив, що мовиться про сайт privatization.gov.ua, де можна дізнатись всю інформацію. За словами Сенниченка, створення цього сайту дало змогу легко та швидко дізнаватись про об'єкти, які виставлені на приватизацію.

До теми. За даними НБУ, обсяг готівки в обігу поза банківської системи України за квітень 2020 зріс у порівнянні з березнем на 7,3%. Це приблизно 417,73 мільярда гривень.

Сенниченко наголосив, що в червні 2020 року, як тільки відкриють авіасполучення, аби іноземні інвестори мали змогу прилетіти, буде оголошено приватизацію готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у Києві.

Що відомо про приватизацію в Україні? У державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Однак значна частина є збитковими – приблизно 1300. У Мінекономрозвитку уже проаналізували державні підприємства, які можна передати на приватизацію. Їх виявилось понад 1400.



Приватизація – одне з пріоритетних завдань уряду. Після того, як Рада прийняла рішення про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів – Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.