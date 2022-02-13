Новости о коронавирусе в Украине 13 февраля

Из-за спада тестирования COVID-статистика снизилась, но количество госпитализированных до сих пор высокое

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 24 518 новых больных COVID-19. Тем временем в больницы госпитализировали 3 935 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 140 инфицированных умерли. Зато выздоровели 8 288 человек.

Днем раньше Литва передаст Украине вакцины, в желтой зоне только 1 область: новости о коронавирусе 12 февраля

Традиционно для выходных: темпы тестирования снизились

Спад заболеваемости можно объяснить снижением темпов тестирования населения. В субботу 12 февраля в Украине провели 87 394 тестирования на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 40 553, методом ИФА – 3 927 и 42 914 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.

Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве: суточный прирост заболеваемости по всей Украине

Киев – 2 405;

Винницкая область – 411;

Волынская область – 515;

Днепропетровская область – 1 424;

Донецкая область – 1 258;

Житомирская область – 1 193;

Закарпатская область – 354;

Запорожская область – 787;

Ивано-Франковская область – 590;

Киевская область – 789;

Кировоградская область – 315;

Луганская область – 418;

Львовская область – 1 195;

Николаевская область – 951;

Одесская область – 1 979;

Полтавская область – 329;

Ровненская область – 694;

Сумская область – 1 527;

Тернопольская область – 555;

Харьковская область – 2 046;

Херсонская область – 1 234;

Хмельницкая область – 1 419;

Черкасская область – 839;

Черновицкая область – 679;

Черниговская область – 612.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 4 525 700 случаев заражения коронавирусом. 3 779 057 пациентов уже выздоровели, но 102 808, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.

В Украине только 2 желтых области – остальные либо в красной, либо приближаются к ней

Источник: Минздрав

На утро 13 февраля в Украине только Харьковская и Полтавская области в желтой карантинной зоне.

Какие области находятся в красной зоне:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Ровненская;

Хмельницкая.

Остальные регионы в оранжевой карантинной зоне. Если ситуация будет там ухудшаться, их переведут в красную.

Уровни эпидопасности в Украине / Графика Минздрав

Последняя статистика COVID-вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине каждый раз падают на выходные. В частности, в субботу, 12 февраля, в Украине провели лишь 36 453 COVID-прививки. В том числе первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу – 300 человек, а бустерную дозу – 9 421 человек.

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привили 15 572 036 человек. 15 572 034 из них получили первую дозу препарата, а 2 дозы – 14 949 233 человека. Между тем, бустер сделали 563 038 украинцев, а дополнительную дозу только 23 653 человека. Всего в стране провели 31 107 958 прививок.

Талантливая фристайлистка Новосад пропустит личный старт на Олимпиаде

Источник: "Суспільне Спорт"

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Новосад примет участие в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин. Но эту информацию быстро опроверг главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев. 28-летняя украинская фристайлистка продолжает находиться на самоизоляции после положительных тестов на коронавирус. Поэтому только одна украинка будет соревноваться в квалификации в личных соревнованиях, которая состоится 13 февраля.

Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации

Новости о коронавирусе в мире 13 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 13 февраля в мире выявили более 410 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала