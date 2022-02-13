Новости о коронавирусе в Украине 13 февраля
Из-за спада тестирования COVID-статистика снизилась, но количество госпитализированных до сих пор высокое
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине выявили 24 518 новых больных COVID-19. Тем временем в больницы госпитализировали 3 935 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 140 инфицированных умерли. Зато выздоровели 8 288 человек.
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Традиционно для выходных: темпы тестирования снизились
Спад заболеваемости можно объяснить снижением темпов тестирования населения. В субботу 12 февраля в Украине провели 87 394 тестирования на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 40 553, методом ИФА – 3 927 и 42 914 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.
Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.
Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве: суточный прирост заболеваемости по всей Украине
- Киев – 2 405;
- Винницкая область – 411;
- Волынская область – 515;
- Днепропетровская область – 1 424;
- Донецкая область – 1 258;
- Житомирская область – 1 193;
- Закарпатская область – 354;
- Запорожская область – 787;
- Ивано-Франковская область – 590;
- Киевская область – 789;
- Кировоградская область – 315;
- Луганская область – 418;
- Львовская область – 1 195;
- Николаевская область – 951;
- Одесская область – 1 979;
- Полтавская область – 329;
- Ровненская область – 694;
- Сумская область – 1 527;
- Тернопольская область – 555;
- Харьковская область – 2 046;
- Херсонская область – 1 234;
- Хмельницкая область – 1 419;
- Черкасская область – 839;
- Черновицкая область – 679;
- Черниговская область – 612.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине только 2 желтых области – остальные либо в красной, либо приближаются к ней
Источник: Минздрав
На утро 13 февраля в Украине только Харьковская и Полтавская области в желтой карантинной зоне.
Какие области находятся в красной зоне:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровненская;
- Хмельницкая.
Остальные регионы в оранжевой карантинной зоне. Если ситуация будет там ухудшаться, их переведут в красную.
Уровни эпидопасности в Украине / Графика Минздрав
Последняя статистика COVID-вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине каждый раз падают на выходные. В частности, в субботу, 12 февраля, в Украине провели лишь 36 453 COVID-прививки. В том числе первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу – 300 человек, а бустерную дозу – 9 421 человек.
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привили 15 572 036 человек. 15 572 034 из них получили первую дозу препарата, а 2 дозы – 14 949 233 человека. Между тем, бустер сделали 563 038 украинцев, а дополнительную дозу только 23 653 человека. Всего в стране провели 31 107 958 прививок.
Талантливая фристайлистка Новосад пропустит личный старт на Олимпиаде
Источник: "Суспільне Спорт"
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Новосад примет участие в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин. Но эту информацию быстро опроверг главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев. 28-летняя украинская фристайлистка продолжает находиться на самоизоляции после положительных тестов на коронавирус. Поэтому только одна украинка будет соревноваться в квалификации в личных соревнованиях, которая состоится 13 февраля.
Интересно Минздрав ответил на нестандартные вопросы о COVID-вакцинации
Новости о коронавирусе в мире 13 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 13 февраля в мире выявили более 410 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала