Новини про коронавірус в Україні 13 лютого
Через спад тестування COVID-статистика знизилась, але кількість госпіталізованих досі висока
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 24 518 нових хворих на COVID-19.Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.
Днем раніше Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого
Традиційно для вихідних: темпи тестування знизились
Спад захворюваності можна пояснити зниженням темпів тестування населення. У суботу 12 лютого в Україні провели 87 394 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 40 553, методом ІФА – 3 927 та 42 914 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.
Найбільше інфікованих виявили у Києві: добовий приріст захворюваності по всій Україні
- Київ – 2 405;
- Вінницька область – 411;
- Волинська область – 515;
- Дніпропетровська область – 1 424;
- Донецька область – 1 258;
- Житомирська область – 1 193;
- Закарпатська область – 354;
- Запорізька область – 787;
- Івано-Франківська область – 590;
- Київська область – 789;
- Кіровоградська область – 315;
- Луганська область – 418;
- Львівська область – 1 195;
- Миколаївська область – 951;
- Одеська область – 1 979;
- Полтавська область – 329;
- Рівненська область – 694;
- Сумська область – 1 527;
- Тернопільська область – 555;
- Харківська область – 2 046;
- Херсонська область – 1 234;
- Хмельницька область – 1 419;
- Черкаська область – 839;
- Чернівецька область – 679;
- Чернігівська область – 612.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні лише 2 жовтих області – решта або в червоній, або наближаються до неї
Джерело: МОЗ
Станом на ранок 13 лютого в Україні лише Харківська та Полтавська області у жовтій карантинній зоні.
Які області перебувають у червоній зоні:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Хмельницька.
Решта регіонів у помаранчевій карантинній зоні. Якщо ситуація там погіршуватиметься, їх переведуть до червоної.
Рівні епіднебезпеки в Україні / Графіка МОЗ
Остання статистика COVID-вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні щоразу падають на вихідних. Зокрема у суботу, 12 лютого, в Україні провели лише 36 453 COVID-щеплення. Зокрема першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу – 300 людей, а бустерну дозу – 9 421 людина.
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні щепили 15 572 036 людей. 15 572 034 з них отримали першу дозу препарату, а 2 дози – 14 949 233 людини. Тим часом бустер зробили 563 038 українців, а додаткову дозу лише 23 653 людини. Загалом в країні провели 31 107 958 щеплень.
Талановита фристайлістка Новосад пропустить особистий старт на Олімпіаді
Джерело: "Суспільне Спорт"
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Анастасія Новосад візьме участь у змаганнях з лижної акробатики у жінок. Але цю інформацію швидко спростував головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв. 28-річна українська фристайлістка продовжує перебувати на самоізоляції після позитивних тестів на коронавірус. Тому лише одна українка змагатиметься у кваліфікації в особистих змаганнях, яка відбудеться 13 лютого.
Цікаво МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію
Новини про коронавірус у світі 13 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 13 лютого у світі виявили понад 410 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу