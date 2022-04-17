В Украине упростили регистрацию брака во время войны: теперь можно даже через ZOOM

В Украине во время военного положения можно подать заявку и официально оформить брак всего за день. Зарегистрировать брак можно, даже если одного из супругов нет физически.

Регистрировать брак могут полицейские и военные

Заместительница министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец в эфире "Украинского радио" рассказала о регистрации браков в условиях войны.

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Коломиец заявила, что в условиях войны у людей нет возможности ждать, поскольку не известно, что будет на следующий день. Следовательно, оформить брак можно в течение одного дня.

Поэтому подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, которые изъявили желание, могут пожениться в течение дня,

– рассказала заместительница министра.

Регистрация брака может производиться в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. Регистрировать брак могут полицейские и военные.

Для тех, кто несет службу, сделали возможность жениться дистанционно.

Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят пожениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно, даже если одного из супругов нет физически. Человек, который не находится в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom,

– резюмировала Коломиец.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны поженились около 22 тысяч украинских пар.

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