Законопроект №5158 народные избранники приняли в целом. О его принятии уведомили 14 апреля.
Раньше Высший совет правосудия прекратил выполнять свои полномочия
Что предусматривает закон:
- Совершенствует подбор и подготовку прокуроров.
- Предоставляет возможность получения непосредственно в прокуратуре необходимого стажа работы. Это для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.
- Устанавливает две стадии специальной подготовки: в Тренинговом центре прокуроров и во время стажировки в должности прокурора-стажера.
Согласно закону, можно обжаловать в суде негативное решение о недопущении к специальной подготовке. Также это касается отказа в зачислении в резерв.
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