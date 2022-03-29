Также более 220 детей ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской области – 68.

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Дети гибнут во многих регионах боевых действий

В Офисе генпрокурора говорят, что счет идет на десятки и в других опасных областях.

В Харьковской области погибли 49 детей. В Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25.

– говорится в сообщении.

Также устанавливают данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

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