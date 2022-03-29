Також більше 220 дітей поранені. Найбільше постраждало дітей у Київській області – 68.

До теми Окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки на Луганщині: палають квартали

Діти гинуть у багатьох регіонах бойових дій

У Офісі генпрокурора кажуть, що також рахунок йде на десятки й в інших небезпечних областях.

У Харківській області загинули 49 діток. У Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській –30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25. У місті Києві – 16,

– мовиться у повідомленні.

Також встановлюють дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

Окупанти також вбивають деяких викрадених мерів: дивіться відео