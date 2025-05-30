Украина теряет ощущение будущего

Источником больших надежд и разочарований стала новая американская администрация, и не только для Украины, но и для народов всех континентов. И вряд ли нас утешит, что мы не одиноки в большой и достойной компании разочарованных. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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С другой стороны, я вижу в исчезновении слова "победа" большую проблему. Мы теряем ощущение будущего. Чем и как может завершиться война? Мы знаем, что мы не бесконечно выносливы и устойчивы. То же самое мы знаем о России. Что будет дальше?

Отсутствие картинки будущего, публичной дискуссии о сценариях и вариантах приводит к еще большему истощению, чем разочарование от завышенных ожиданий. Люди отличаются от других существ тем, что не могут жить исключительно в настоящем времени, нам нужна картинка будущего, которая вдохновляет, сплачивает, дает энергию.

Сейчас мы живем исключительно в настоящем времени. Как советовал Виктор Франкл – это хорошо для выживания, но только в случае, когда твоим будущим занимается кто-то другой, взрослый и добрый. Узники концлагеря знали, что за колючей проволокой идет большая война, и если / когда в ней победят силы добра, они все будут освобождены. Но мы не в концлагере, мы сами и есть те силы добра, которые ведут борьбу. И нам настоящего времени недостаточно – нам нужно будущее.

Между поражением и победой есть множество сценариев

Очевидно, что рано или поздно война завершится, потому что бесконечных войн не бывает. Есть разные сценарии завершения войны – что из этого для нас приемлемо, а что нет? Поражение и победа – это не один бит информации (0/1), это спектр сценариев. Между абсолютной победой и абсолютным поражением лежат десятки промежуточных "сумеречных" вариантов, какой-то из них в конце концов реализуется.

Где граница той части спектра, которую будем считать поражением, и где граница той, которую будем праздновать как победу? Какой сценарий является наиболее желательным, и мы все вместе должны к нему стремиться и работать над этим? Нет ответа на эти жизненно важные вопросы.

А отсутствие картинки будущего является не только личной проблемой каждого и каждой из нас, фактором личного выгорания. Это наша общественная проблема сплоченности, взаимопонимания и совместной продуктивной деятельности. Невозможно попасть из пункта А в пункт Б, если его расположение неизвестно. У нас действительно нет карт – карт местности, куда мы направляемся. Эта местность называется "будущее", и эти карты нам нужны.