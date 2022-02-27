Об этом в комментариях 24 каналу сообщили источники в силовых структурах.

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Отметим, что наши враги напуганы и сдаются в плен. Так, недавно Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись, как оккупанты из Волгограда складывают оружие и каются в том, что пришли на украинскую землю с войной.

В СБУ отметили, что со всеми пленными активно работают и документируют их показания, чтобы каждый причастный был наказан.

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