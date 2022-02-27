Про це у коментарях 24 каналу повідомили джерела у силових структурах.

До теми 85 годин оборони – залякувати українців марно: Резніков і Зеленський зробили спільне фото

Зазначимо, що наші вороги налякані та здаються у полон. Так, нещодавно Служба безпеки України оприлюднила відеозапис, як окупанти з Волгограда складають зброю та каються у тому, що прийшли на українську землю з війною.

В СБУ наголосили, що з усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний.

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