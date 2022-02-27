Служба безпеки України оприлюднила відеозапис, як окупанти з Волгограда складають зброю та каються у тому, що прийшли на українську землю з війною.
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Чому це "усвідомлення" прийшло тільки тоді, коли російські загарбники пройшли майже пів України й опинилися у Миколаївській області – питання відкрите.
Однак факт залишається фактом – ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний,
– наголосили в СБУ.
Російські загарбники здаються у полон: дивіться відео