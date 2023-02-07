Есть 3 параметра: почему для Украины важно исключить Россию из Совбеза ООН

Украине очень важно исключить Россию из Совбеза ООН. Есть 3 параметра, которые необходимы нашему государству, но которые Россия может заблокировать.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Сергей Гайдай. Интересно, что и в деле допуска россиян на Олимпийские игры есть след ООН, потому что свое решение МОК мотивирует позицией ООН, основанной на решении МОК.

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Зеленский выступит в ООН

Гайдай рассказал, что 24 февраля будет годовщина полномасштабного вторжения. Есть большая вероятность, что в этот день Зеленский выступит в ООН в Нью-Йорке вживую или онлайн. Для Украины победой было бы убрать Россию из ООН, которая является проблемой и для мира.

Юридически Россия там не может быть, потому что Россия села в кресло СССР без всякой процедуры. Никто на это не соглашался. Просто это по умолчанию приняли мировые страны. Однако Россия – это страна-террорист, военный преступник, делающая эту организацию недейственной,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что Россия игнорирует все правила ООН, развязавши фактически Третью мировую войну. В ООН не место для России. Это страна военный преступник. Она разрушает все принципы и правила организации, поэтому делает ее абсолютно недейственной.

Гайдай о том, почему Украине важно исключить Россию из Совбеза ООН: смотрите видео

Россия заблокирует 3 параметра для Украины

По словам политтехнолога, ни одна из стран не соглашалась на то, чтобы Россия была в Совбезе ООН. Она не является основателем ООН, как Украина. Генассамблея не голосовала за то, чтобы Россия здесь была. Генассамблея, между прочим, перед таким решением должна проверить, не ведет ли эта страна войны, соответствует ли ее государственность принципам ООН.

"Россия является даже не правопреемницей, а продолжателем СССР, как они пишут. Это они сами придумали, но такого юридического термина в уставе ООН нет. Поэтому очень важно, чтобы Президент нас услышал и воспользовался своей возможностью, потому что сегодня он одна из самых влиятельных фигур на международном уровне", – отметил Гайдай.

Как он отметил, нам важно исключить Россию из Совбеза ООН, потому что она может наложить вето на 3 параметра, которые необходимы Украине, но их может утвердить только ООН:

Только ООН может принять решение о репарациях. Даже если Путин останется у власти, ООН сможет арестовать необходимые активы и передать их Украине.

Суд над военными преступниками не может быть в России. Он может быть только от ООН.

Украина должна воспользоваться военной помощью ООН, чтобы ее войска, не миротворцы, а именно ее войска, были на границе Украины с Россией и Беларусью, чтобы сделать невозможным повторную войну.

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