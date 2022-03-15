В Украине военное положение продлили до 25 апреля

Народные депутаты на заседании 15 марта продлили в Украине военное положение. Он будет действовать до 25 апреля.

Верховная Рада провела очередное заседание. На нем присутствовало 345 народных депутатов. Они приняли ряд важных для победы Украины решений.

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В Украине продлили военное положение

В частности, парламентарии проголосовали за продление срока действия военного положения в Украине. Он продлится до 25 апреля 2022 года. За это свои голоса отдали 343 нардепов.

Проголосованный законопроект должен подписать председатель Верховной Рады, а затем президент Владимир Зеленский.

Напомним, военное положение должно было действовать до 26 марта, то есть парламент продлил его еще на 30 дней. Накануне глава государства внес в Раду соответствующий проект закона.

Что предполагает военное положение

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет торговли оружием и алкоголем, запрет массовых мероприятий и забастовок, ограничение работы средств связи и интернета, запрет военнообязанным менять место жительства.

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