Между мин и ракет: как в условиях войны работают украинские крафтовые винодельни

С начала полномасштабного вторжения винодельческая отрасль Украины понесла ущерб, поскольку значительная часть виноградников и производств расположена на Юге страны. Оккупанты обстреливают и разворовывают винодельни, минируют виноградники и уничтожают склады с вином.

В частности, пострадали херсонское шато князя Трубецкого и семейное винодельня в Киевской области WineIdea. А предприятие Beykush Winery из Николаева не останавливало работу.

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"Украинские потребители поняли, что могут потерять"

Основатель независимого медийного проекта о винной культуре "Сердцевина" и спецпроекта "Свое вино" Роман Заяц был одним из первых, кто снимал украинские винодельни после полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года он с командой уехал в двухнедельную экспедицию, результатом которой стал документальный фильм "Раненая земля" украинско-американско-польского производства.

Снимать фильм мы начали в сентябре 2021 года. Это должен быть сериал о культуре вокруг украинских винных регионов. Однако когда мы сняли большую часть первого сезона, началась полномасштабная война, и мы поняли, что не будем монтировать фильм в том варианте, который сняли. Тогда же возникла идея сделать фактически новый проект, и в апреле 2022 года мы поехали на съемки,

– рассказывает Роман Заяц.

Команда "Серцевины" отправилась на деоккупированную Киевщину, а впоследствии - на Николаевщину. Первым объектом в Киевской области, который задокументировали, были крупные винные склады магазина Goodwine в селе Стоянка.

"Приехали в момент, когда склады еще дымились, все они были разбиты. Осталось всего несколько сотен бутылок вин, которые обгорели, но уцелели. Потом на Киевщине мы были в винодельне WineIdea в Ясногородке. Там за семь дней до наших съемок было попадание. счастье, вино там сохранилось", – говорит Роман Заяц.



Уничтоженные склады в Киевской области / фото Романа Зайца

После Киевщины "Серцевина" отправилась в село Сливино Николаевской области, где расположена семейная винодельня SliVino. Российские ракеты застряли там между виноградниками. Впоследствии "Сердцевина" снимали винодельню Olbio Nuvo в селе Парутино, близ Очакова. Там винодел Павел Магаляс одновременно сражается и делает вино, а на винодельне есть музей с русскими ракетами, которые он собирает в своих виноградниках. Здесь же есть музей древнегреческих артефактов, также собранных на виноградниках.

Фильм "Раненая земля" ориентирован прежде всего на зарубежную аудиторию. По словам Романа Зайца, украинское вино было малоизвестным за границей и об Украине как винодельческой стране недостаточно говорили.

Украинские потребители также поняли, что они могут потерять, потому начали покупать свое вино. Сейчас большой бум украинского вина, который тянется со времен пандемии. Еще тогда украинцы, не имея возможности уехать за границу, пробовали ездить в пределах своей страны и постепенно развивать локальный туризм. С войной люди поняли, что завтра вина и винодельни может и не быть, поэтому нужно поддерживать страдающих,

– рассказывает Роман Заяц.

Stoic Winery: винодельня на линии фронта

Первые виноградники в шато [так называют замок, дворец или имение аристократа во Франции] князя Трубецкого в селе Веселое Херсонской области высадили в конце XIX века. Винодельня пережила Первую и Вторую мировые войны. В начале 2000-х годов единственное в Украине шато реконструировали, отремонтировали исторические подвалы, обустроили ресторан, гостиницу и музей. За 9 месяцев оккупации россияне разграбили и разрушили все, а виноградники заменяли. Несмотря на освобождение села от оккупантов возвращаться на территорию шато опасно – винодельня под постоянными обстрелами, ведь Веселое располагается на правом берегу Днепра менее чем за километр до Каховской ГЭС.

"Во время оккупации на предприятии никого не было, россияне делали что хотели. Сейчас наша винодельня практически на линии фронта, поэтому не проводим никаких работ по восстановлению или виноделию. Мы туда даже попасть не можем, винодельня там как на ладони. Сейчас невозможно сосчитать точные". Убытки. Лишь 20 миллионов евро владельцы вложили в винодельню, а виноградники мы не обрабатываем уже второй сезон", – говорит директор по маркетингу винодельни Сергей Пархомчук.



Шато до и после оккупации / фото из соцсетей винодельни

Под обстрелы также попали склады шато в Гостомеле Киевской области. Россияне полностью разрушили склад с более чем 30 тысячами бутылок, и в апреле 2022 года винодельня осталась без вина. Была еще продукция, продаваемая в магазинах, однако сейчас найти ее почти невозможно.

Сейчас винодельня вынуждена начинать бизнес с самого начала. Она сменила название на Stoic Winery, что символизирует устойчивость, будущее, несмотря на проблемы и разрушения, и выпускает вина вместе с одесской компанией Chateau Pinot, ведь работать на 200 га своих виноградников вдоль Днепра опасно. Сергей Пархомчук говорит, что компания не собирается высаживать новые растения, поскольку это долгий процесс: с момента высадки виноградников и до производства первой бутылки вина нужно до 5 лет.

Может пройти не один месяц или год, если просто сидеть и ждать, когда что-то произойдет с нашим одеянием. Но нам важно, чтобы о винодельне не забывали. Поэтому в 2023 году мы начали работать с винодельней Chateau Pinot в Одесской области, которая нас очень поддержала, и недавно презентовали в Киеве на фестивале Brave Wine первые наши вина – Dnipro Hills. Эту марку мы должны выпустить еще в апреле 2022 года, но не успели,

– рассказывает Сергей Пархомчук.

Он отмечает, что еще лет пять назад за границей мало знали об украинских виноделах. Однако в 2023 году Украина впервые приняла участие в международной масштабной выставке ProWein в Дюссельдорфе. Свою продукцию там представили более десяти украинских производителей, в частности, винодельня Князя Трубецкого привезла несколько бутылок, которые уцелели под российскими обстрелами.



Уцелевшие бутылки вина на выставке ProWein / фото из соцсетей винодельни

"Это произошло впервые за 30 лет, и это победа. У нас было много гостей на стенде. Мало кто понимал, что в Украине кроме войны есть еще и очень неплохое виноделие. Иностранцы хорошо оценили наши вина, которые изготовили предприниматели от Бессарабии до Киева и Тернополя. Сейчас для виноделов очень интересное время. Есть много запросов на качественное украинское вино, которое последние 5 лет очень сильно развивается. История с украинским виноделием получила новое вдохновение", – говорит Сергей Пархомчук.

Несмотря на трудные времена, в планах Stoic Winery – организация фонда для восстановления винодельни. Компания будет обращаться за помощью к мировым производителям, инвестиционным фондам и государству, однако активно этим займутся только тогда, когда можно будет безопасно находиться в шато.

"Сейчас спрашивают, какая помощь нам нужна, а мы сами подробно не знаем. Возможно, кто оборудование сможет дать. Также у нас была коллекция вина, которую собирали 70 лет, ее разграбили. Это была самая большая коллекция в Украине, если не учитывать коллекцию винодельни. "Массандра" в Крыму. Возможно, кто-то захочет отдать нам бутылку вина, которую мы сможем добавить в коллекцию и хранить. На самом деле есть очень много идей, которые нам хотелось бы реализовать", – говорит Сергей Пархомчук и добавляет, что сейчас особенно важно, чтобы украинцы выбирали локальный продукт в магазинах или ресторанах

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Он уверяет, что в Украине есть вина, которые не уступают своим конкурентам во Франции, Италии или Испании или даже превосходят их.

WineIdea: ежедневно открыта для посетителей

Винодельня WineIdea, расположенная в селе Ясногородка под Киевом, работает с 2013 года и является одной из первых лицензированных крафтовых виноделий Украины. Кроме виноградников и самой винодельни здесь есть музей и экопарк. Во время оккупации в 2022 году WineIdea потерпела разрушения. Больше всего пострадали 2 га виноградников, из которых до войны производили до 15 тысяч бутылок вина. Один из основателей предприятия Павел Макогон рассказывает, что сейчас винодельня возобновила свою работу, принимает посетителей и готовится к фестивалям.

В этом году урожай винограда был невелик, потому что в прошлом году сожгли часть виноградников, будет на полторы тысячи бутылок. Из-за очень маленьких объемов не пытались экспортировать, продавали вино у себя на локации. из-за войны есть проблемы с комплектованием, выросли цены на стекло, нет ассортимента бутылок, есть задержка с деталями для оборудования, которые нужно менять. Однако постепенно все двигается, развивается,

– говорит Павел Макогон.



Вино, которое WineIdea производит после деоккупации / фото Ukrainer

В ходе боевых действий сгорели коттеджи, офис, общежитие для работников предприятия, был разрушен россиянами склад, погибла часть животных в экопарке. Сама же винодельня почти не пострадала – повредили только фасад. WineIdea также имеет музей амфор, который уцелел. Во время обстрелов там скрывались работники, кормившие животных.

"После деоккупации нам помогали люди, предприятия. Государство не имело отношения к восстановлению, мы не пользовались грантами. Часть наших работников уехала, некоторые из них уже вернулись. Мы наняли новых людей и отработали летний сезон, сделали вино, сейчас принимаем посетителей в музеи". У нас можно заказать винный тур, мы ежедневно открыты для посетителей, которых знакомим с винодельней, проводим дегустации.

Beykush Winery: рекордный урожайный год

Семейная винодельня Beykush Winery и 11 га виноградников расположены на берегу Черного моря у села Черноморка Николаевской области. Несмотря на то, что в считанных километрах от предприятия – оккупированные территории и постоянные обстрелы, Beykush Winery смогли посадить еще больше виноградников, выиграть золотую медаль на конкурсе Decanter World Wine Awards 2022 в Лондоне и открыть бар в Киеве. Исполнительный директор винодельни Светлана Цыбак рассказывает, что 2023 год стал рекордным для производства.

"В этом году сезон был почти без дождей, то урожай собрали примерно на 30% больше, чем в 2022 году. Это рекордный год, так что объем производства увеличим", – говорит она.



Виноградники компании Beykush / фото с сайта Beykush

За время полномасштабной войны часть работников на винодельческих сменилась, однако все виноделы продолжили работать на своих местах. По словам Светланы Цыбак, у Beykush Winery не только сохранили рабочие места, но и увеличили количество работников.

Делаем все возможное, чтобы приближать победу, продолжаем развиваться и расширяться. Меня очень смущают проблемы с логистикой как по Украине, так и на экспорт и импорт. Мы не получаем финансовую помощь, были попытки податьсь на грант для закупки оборудования, но оказалось, что для нашего региона нет такой возможности, потому что он опасен,

– говорит она.

За последние два года компания расширила экспорт вина в восемь стран, однако основным рынком для нее остается украинский. И в Beykush надеются от потребителей на взаимность: "Самая большая поддержка – это покупать и пить украинское вино", – добавляет Светлана Цыбак.