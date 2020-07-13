Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2424. Согласно ему, вступают в силу изменения в Воздушный кодекс Украины. Это касается, в частности, авиасборов с каждого пассажира.

За документ проголосовали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект об изменениях в Воздушный кодекс Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал, что законопроектом устранят пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков.

В общем законопроект №2424 определяет на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины:

за каждого пассажира , который вылетает из аэропорта Украины (ставка государственных авиасборов составляет: внутренний перелет – 0,5 доллара , для международных перевозок – 2 доллара );



, который вылетает из аэропорта Украины (ставка государственных авиасборов составляет: внутренний перелет – , для международных перевозок – ); за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины (для перевозок в пределах государства – 2,5 доллара, для международных перевозок из и в Украине – 10 долларов).

Государственный сбор не взимается в случаях перевозок:

высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабмина;

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов согласно закону;

детей в возрасте до двух лет;

транзитных пассажиров;

пассажиров с сервисными билетами;

меньше десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Что еще предусматривает законопроект об изменениях в Воздушный кодекс

закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности" ;



; ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных пошлин для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

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Добавим, что в первом чтении этот закон Рада приняла 19 мая.