Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №2424. Відповідно до нього, набувають чинності зміни до Повітряного кодексу України. Це стосується, зокрема, авіазбору з кожного пасажира.

За документ проголосували 256 парламентарів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Про це повідомляє 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт про зміни до Повітряного кодексу України

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначав, що законопроєктом усунуть прогалини, які провокували численні судові суперечки на користь окремих авіаперевізників.

Загалом законопроєкт №2424 визначає на законодавчому рівні особливості справляння державного мита:

за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України (ставка державного авіазбору становить: внутрішній переліт – 0,5 долара, для міжнародних перевезень – 2 долари);

за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України (для перевезень у межах держави – 2,5 долара, для міжнародних перевезень з та до України – 10 доларів).

Державний збір не стягують у випадках перевезень:

вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабміну;

перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно з законом;

дітей віком до двох років;

транзитних пасажирів;

пасажирів із сервісними квитками;

менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом;

польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Що ще передбачає законопроєкт про зміни до Повітряного кодексу

закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

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Додамо, що в першому читанні цей закон Рада ухвалила 19 травня.