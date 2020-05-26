Авіазбір з кожного пасажира: що може чекати тих, хто вилітає з аеропортів України

19 травня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт, що вводить авіаційний збір для пасажирів, які вилітають з України, та комерційний вантаж, що відправляється чи доставляється літаками.

Що передбачає документ і які зміни чекають на пасажирів – у матеріалі сайту 24 каналу.

До теми Кулеба назвав першу країну, з якою Україна готова поновити польоти

Про що йдеться в проєкті закону?

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що законопроєктом будуть усунуті прогалини, які провокували численні судові суперечки на користь окремих авіаперевізників.

Законопроєкт №2424 передбачає внесення до Повітряного кодексу України низки змін, що стосуються державного авіазбору. Його ставка:

для кожного пасажира, який здійснює внутрішній переліт – 0,5 долара, для міжнародних перевезень – 2 долари;

за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, для перевезень у межах держави – 2,5 долари, для міжнародних перевезень з та до України – 10 доларів.

Державний збір не стягується у випадках перевезень:

вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабміну;

перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно з законом;

дітей віком до двох років;

транзитних пасажирів;

пасажирів із сервісними квитками;

менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом;

польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Попереду – щонайменше ще одне голосування законопроєкту в парламенті, потім документ передадуть на підпис Володимиру Зеленському.



З пасажирів міжнародних рейсів стягуватимуть 2 долари збору / Фото unsplash

Що це означає для пасажирів?

Як пояснює avianews.com, авіаційний збір буде додаватися до інших авіаційних податків і зборів, включених до квитка. Тобто окремо нічого доплачувати не потрібно: повну вартість, як і раніше, потрібно буде сплачувати своєму агенту або авіакомпанії.

Насправді аналог цього збору в Україні уже існує. Однак, як зазначає видання, у 2015 році між МАУ і державою виникла суперечка щодо його оплати: в авіакомпанії вважають, що збір повинен бути зафіксований на законодавчому рівні, а не визначений рішенням уряду (як зараз). Тоді МАУ перестала його сплачувати й судові суперечки тривають досі.

Важливо Коли відновлять польоти за кордон і всередині України

Як пояснив авіаюрист Андрій Гук, в цілому для пасажирів нічого не зміниться – вони й так сплачували збір з майже кожного квитка. У розшифровці тарифу сума цього збору позначається кодом UD.

Можливо, на 2 долари подорожчають квитки МАУ, яка з певного часу не збирала такий збір від пасажирів, а тепер (коли закон таки приймуть остаточно) буде змушена платити… Хоча не факт, що через те, що МАУ не збирала з вас 2 долари, квитки були дешевші на цю суму,

– зазначив фахівець.

Авіаційні збори у Європі

У звіті Генерального директорату з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії зазначено збір, який сплачують пасажири у Європі як для закордонних, так і для внутрішніх авіаперевезень.

Тут, у деяких випадках, суми стягнень відрізняються, залежно від аеропорту (наприклад, Італія) або класу бронювання (наприклад, Велика Британія). Вартість коливається від нуля до понад 40 євро на пасажира (як для в’їзду у Велику Британію).



Середні авіаційні збори на пасажира в ЄС та ЄАВТ / European Commission



Середні авіаційні збори на пасажира в ЄС та ЄАВТ для міжнародних перевезень / European Commission

Словаччина стягує найвищі збори за внутрішні рейси. Однак, через низький обсяг внутрішніх авіаперельотів по Словаччині, середній податковий тягар країни близький до нуля, а доходи від авіаційного збору – незначні.



Міжнародні авіаційні збори є найвищими у Великій Британії, Словаччина стягує найвищі внутрішні податки / European Commission

Європейські країни, не зазначені на картинці вище, не застосовують спеціальні (непрямі) збори для авіації.

Франція

Крім того, як пише Euronews, Франція збирається запровадити еко-збір із авіаліній, які вилітають з країни. Податок змінюватиметься залежно від тривалості рейсу, місця призначення та класу (економ чи бізнес).

Так, польоти в межах Франції або у ЄС будуть оподатковуватися у 1,50 євро, рейси економ-класу із ЄС – 3 євро, рейси бізнес-класу в межах ЄС – 9 євро, а рейси бізнес-класу за межами ЄС – 18 євро.

Податок застосовуватиметься до всіх компаній, що вилітають із французьких аеропортів, крім рейсів до Корсики, французьких заморських департаментів та територій, стикувальних рейсів.

Читайте також Wizz Air вчергове відклав польоти в Україну до середини червня: що робити з квитками

Нідерланди

Уряд Нідерландів планує ввести з 1 січня 2021 року податок у розмірі 7 євро на кожен квиток на літак, який відправляється з країни. А також – податок на авіаперевезення вантажів у розмірі до 3,85 євро за тонну.

Швеція

Подібний збір існує у Швеції з квітня 2018 року та застосовується до комерційних рейсів (якими летять понад 10 пасажирів), що відправляються зі шведських аеропортів.

Тут вартість також залежить від кінцевого пункту призначення. Якщо літак прямує у країну ЄС, то кожен пасажир сплачує 6 євро, але якщо він подорожує за межами блоку – податок зростає приблизно до 25 євро.

Німеччина

У Німеччині авіаційний податок набув чинності в 2011 році і застосовується до пасажирських рейсів, що вилітають з країни. Для держав-членів ЄС, членів Європейської асоціації вільної торгівлі та третіх країн на однаковій відстані, ставка становить 8 євро. І збільшується до 25 євро для напрямків, розташованих на відстані 6 000 км та 42 євро для місць, розташованих далі 6 000 км.