Авиасбор с каждого пассажира: что может ждать тех, кто вылетает из аэропортов Украины

19 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, вводящий авиационный сбор для пассажиров, вылетающих из Украины, и коммерческий груз, который отправляется или доставляется самолетами.

Что предусматривает документ и какие изменения ждут пассажиров – в материале сайта 24 канала.

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О чем говорится в проектах закона?

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что законопроектом будут устранены пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков.

Законопроект №2424 предусматривает внесение в Воздушный кодекс Украины ряда изменений, касающихся государственного авиасбора. Его ставка:

для каждого пассажира, который осуществляет внутренний перелет – 0,5 доллара, для международных перевозок – 2 доллара;

за каждую тонну груза, которые отправляется или прибывает в аэропорт Украины, для перевозок в пределах страны – 2,5 доллара, для международных перевозок из и в Украину – 10 долларов.

Государственная пошлина не взимается в случаях перевозок:

высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабмина;

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов согласно закону;

детей в возрасте до двух лет;

транзитных пассажиров;

пассажиров с сервисными билетами;

меньше десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Впереди – еще минимум одно голосование законопроекта в парламенте, затем документ передадут на подпись Владимиру Зеленскому.



С пассажиров международных рейсов будут взимать 2 доллара сбора / Фото unsplash

Что это значит для пассажиров?

Как объясняет avianews.com, авиационный сбор будет добавляться к другим авиационным налогам и сборам, включенным в билет. То есть отдельно ничего доплачивать не нужно: полную стоимость, как и раньше, нужно будет платить своему агенту или авиакомпании.

На самом деле аналог этого сбора в Украине уже существует. Однако, как отмечает издание, в 2015 году между МАУ и государством возник спор относительно его оплаты: в авиакомпании считают, что сбор должен быть зафиксирован на законодательном уровне, а не определен решением правительства (как сейчас). Тогда МАУ перестала его платить и судебные споры продолжаются.

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Как пояснил авиаюрист Андрей Гук, в целом для пассажиров ничего не изменится – они и так платили сбор с почти каждого билета. В расшифровке тарифа сумма этого сбора сказывается кодом UD.

Возможно, на 2 доллара подорожают билеты МАУ, которая с определенного времени не собирала такой сбор от пассажиров, а теперь (когда закон все-таки примут окончательно) будет вынуждена платить... Хотя не факт, что из-за того, что МАУ не собирала с вас 2 доллара, билеты были дешевле на эту сумму,

– отметил специалист.

Авиационные сборы в Европе

В отчете Генерального директората по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии указано сбор, который платят пассажиры в Европе как для иностранных, так и для внутренних авиаперевозок.

Здесь, в некоторых случаях, суммы взысканий отличаются, в зависимости от аэропорта (например, Италия) или класса бронирования (например, Великобритания). Стоимость колеблется от нуля до более 40 евро на пассажира (как для въезда в Великобританию).



Средние авиационные сборы на пассажира в ЕС и ЕАСТ / European Commission



Средние авиационные сборы на пассажира в ЕС и ЕАСТ для международных перевозок / European Commission

Словакия взимает высокие сборы за внутренние рейсы. Однако, из-за низкого объем внутренних авиаперелетов по Словакии, средняя налоговая сумма страны близка к нулю, а доходы от авиационного сбора – незначительные.

Международные авиационные сборы являются самыми высокими в Великобритании, Словакия взимает высокие внутренние налоги / European Commission

Европейские страны, не указанные на картинке выше, не применяют специальные (косвенные) сборы для авиации.

Франция

Кроме того, как пишет Euronews, Франция собирается ввести эко-сбор с авиалиний, вылетающих из страны. Налог будет меняться в зависимости от продолжительности рейса, места назначения и класса (эконом или бизнес).

Так, полеты в пределах Франции или в ЕС будут облагаться налогом в 1,50 евро, рейсы эконом-класса с ЕС – 3 евро, рейсы бизнес-класса в пределах ЕС – 9 евро, а рейсы бизнес-класса за пределами ЕС – 18 евро.

Налог будет применяться ко всем компаниям, вылетающим из французских аэропортов, кроме рейсов в Корсики, французских заморских департаментов и территорий, стыковочных рейсов.

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Нидерланды

Правительство Нидерландов планирует ввести с 1 января 2021 года налог в размере 7 евро на каждый билет на самолет, отправляющийся из страны. А также – налог на авиаперевозки грузов в размере до 3,85 евро за тонну.

Швеция

Подобный сбор существует в Швеции с апреля 2018 года и применяется к коммерческим рейсам (которыми летят более 10 пассажиров), отправляемых из шведских аэропортов.

Здесь стоимость также зависит от конечного пункта назначения. Если самолет направляется в страну ЕС, то каждый пассажир платит 6 евро, но если он путешествует за пределами блока – налог возрастает примерно до 25 евро.

Германия

В Германии авиационный налог вступил в силу в 2011 году и применяется к пассажирских рейсов, вылетающих из страны. Для государств-членов ЕС, членов Европейской ассоциации свободной торговли и третьих стран на одинаковом расстоянии, ставка составляет 8 евро. И увеличивается до 25 евро для направлений, расположенных на расстоянии 6000 км и 42 евро для мест, расположенных дальше 6000 км.