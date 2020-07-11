Хорватія від 11 липня змінила правила в'їзду для українців: 14-денна самоізоляція або наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Відтак, рейс з України, який мав ввечері вилетіти до Пули, затримуєьться, а всі його пасажири змушені будуть здати тест у лабораторії в аеропорту. Його вартість 2 100 гривень.

Рейс, який запланований на вечір 11 липня, відколи зміни вступають у силу, відтерміновують. Про це йдеться у заяві авіакомпанії Windrose, яка виконує рейс "Київ – Пула".

Детальніше Хорватія змінила правила для українців: обов’язковий тест на COVID-19 або 14-денна ізоляція

Оскільки усі без винятку пасажири (а це і немовлята) мають здати тест, політ перенесли на 21:00. "Літак готовий до рейсу і очікує на пасажирів. Ситуація з подальшою затримкою виключається", – зазначають в авіакомпанії.

Відтак, пасажири рейсу повинні мати при собі свіжі ПЛР-тести. Їм надали можливість пройти його у цілодобовій лабораторії в аеропорту "Бориспіль".

У цій форс-мажорній ситуації лабораторія гарантувала надання результату протягом 6 годин. Вартість складає 2 100 гривень.

Наступний рейс до Пули запланований на 14 липня, квитки на нього ще можна придбати. За інформацією на сайті авіакомпанії, квиток в одну сторону коштує понад 6 тисяч гривень.

Пасажири мають ще три доби, аби встигнути зробити ПЛР-тести у будь-якій з лабораторій України. Для надання хорватській стороні його результат має бути перекладеним.

Нові правила для в'їзду у Хорватію

Для в’їзду на територію Хорватії українці мають мати негативний тест на COVID-19 , якому не більше, 48 годин.

В іншому випадку туристи змушені пройти 14-денну самоізоляцію .

Зазначимо, що до 11 липня Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.



Правила для туристів у часи пандемії / Інфографіка 24 каналу